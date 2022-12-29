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Haberler Denizli Yol kenarındaki market alevler içinde kaldı

Yol kenarındaki market alevler içinde kaldı

Denizli’de gece saatlerinde meydana gelen olayda yol kenarında bulunan markette yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını yan binalara sıçramadan söndürdü. Alevler içinde kalan markette büyük oranda maddi hasar meydana geldi.

İHA

29.12.2022, 10:56

Yol kenarındaki market alevler içinde kaldı

Yangın, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Anafartalar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde evlerin bitişiğinde bulunan markette henüz bilinmeyen nedenden dolayı alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale ederek yangını söndürmeye çalıştı. Yandaki binalara sıçrama riski bulunan alevler, müdahale sonrası kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası markette büyük maddi hasar meydana geldi.

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