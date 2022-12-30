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Haberler Denizli Helikopterli denetimde karayolundaki kazaya anında müdahale

Helikopterli denetimde karayolundaki kazaya anında müdahale

Denizli’de yılbaşından önce helikopterli denetim gerçekleştiren jandarma ekipleri, karayolundaki kazayı fark ederek anında müdahale etti. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

İHA

30.12.2022, 16:02 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022, 16:26

Helikopterli denetimde karayolundaki kazaya anında müdahale

Denizli'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Denizli - Antalya Karayolunda helikopterle yoğunluk oluşan bölgelerde trafik denetimi gerçekleştirdi. İl J.K.Yrd. J.Albay Zeki Yalım ve Trf.Şb.Md. V. J.Asb.Kd.Bçvş. Ömer Özkan koordinatörlüğünde yapılan denetim esnasında Adnan A. hakimiyetindeki minibüs, kontrolden çıkması sonucu yan yattı. Kazayı fark eden helikopterdeki jandarma ekipler, hızla ekipleri bölgeye yönlendirdi.



Aynı zamanda trafiğin denetimini sağlayan jandarma, ekipler olaya müdahale edene kadar kontrolü sağladı. Helikopterli denetim sayesinde hızla müdahale edilen kazada, sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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