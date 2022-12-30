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Haberler Denizli Sobadan sızan gaz zehirli gaz can aldı

Sobadan sızan gaz zehirli gaz can aldı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen olayda sobadan sızan gazdan zehirlenen 68 yaşındaki yaşlı adam, hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cansız bedeni otopsiye gönderildi.

İHA

30.12.2022, 15:14

Sobadan sızan gaz zehirli gaz can aldı

Olay, Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Yassıhüyük Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 68 yaşındaki Mehmet Akgün'den haber alamayan yakınları eve giderek kendisine ulaşmaya çalıştı. Kapının açılmaması üzerine ekiplerle beraber içeri giren yakınları acı gerçekle karşılaştı. Sobadan sızan gazı fark eden aile yakınları, Akgün'ün cansız bedenini görerek ağlamaya başladı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni kılınan cenaze namazının ardından vefat ettiği mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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