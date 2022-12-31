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Haberler Denizli Fıkra gibi olay! Paraları bitince imamın koyunlarına göz koydular!

Fıkra gibi olay! Paraları bitince imamın koyunlarına göz koydular!

Bodrum'dan Denizli'nin Kale ilçesine gezmeye gelen 2 genç, paraları bitince İmam Mehmet F.'nin koyunlarını çaldı. Durumu fark eden imamın ihbarı üzerine harekete geçen JASAT, koyun hırsızlarını Muğla'da yakaladı.

İHA

31.12.2022, 12:37

Denizli'ye gezmeye gelen iki genç, paraları bitince imamın koyunlarını çalıp kayıplara karıştı. Olayın peşini bırakmayan JASAT'ın Muğla'da yakaladığı gençler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fıkra gibi olay! Paraları bitince imamın koyunlarına göz koydular!

Denizli'nin Kale ilçesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, A.K. (22) ve Y.K. (22), Bodrum'dan gezmek için geldikleri Kale ilçesinde paraları bitince ilginç bir yönteme başvurdu. Gençler gözlerine kestirdikleri imam Mehmet F.'nin (45) koyunlarını, geldikleri arabaya yükleyerek kaçtılar. Durumu fark eden imamın ihbarı üzerine JASAT ve Kale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Fıkra gibi olay! Paraları bitince imamın koyunlarına göz koydular!

Detaylı güvenlik kameralarını inceleyen JASAT, şüphelilerin bindikleri aracı tespit etti. Yapılan çalışmada gençler Muğla iline bağlı Bodrum ilçesinde kıskıvrak yakalandı. Suçlarını itiraf eden gençler, paraları bittiği için hırsızlık olayını işlediklerini söyledi. İfadeleri ardından adliyeye sevk edilen gençler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gençlerin büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığından suç kayıtları olduğu öğrenildi.

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