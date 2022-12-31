Pamukkale Belediyesi’nden emlak devir teslim kolaylığı

Pamukkale Belediyesi vatandaşların tapu işlemlerini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Pamukkale Tapu Müdürlüğü ile imzalanan protokolle, belediyeye uğramadan emlak devir teslim işlemleri, elektronik ortamdan da gerçekleşecek. Pamukkale'de tapu işlemleri yapacak olan vatandaşlar, belediyeye gitmeden, emlak devir teslim işlerini kolaylıkla yapabilecekler. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Tapu ve Kadastro 18. Bölge Müdür Yardımcısı Seydi Ahmet Kaya ve Pamukkale Tapu Müdürü Hüsam Altunbaş'ın da hazır bulunduğu törende, ilgili protokol imza altına alındı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Yaptığımız bu protokol vatandaşın zaman tasarrufu konusunda çok önemli bir adım olacak. Vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.



■ SEBAHATTİN ALP

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