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Haberler Denizli Denizli'de hareketli saatler! Eğlencenin dozunu kaçıran gençler birbirine girdi

Denizli'de hareketli saatler! Eğlencenin dozunu kaçıran gençler birbirine girdi

Denizli'de dün akşam saatlerinde yılbaşı kutlamaları nedeniyle eğlencenin dozunu kaçıran gençler arasında bıçaklı kavgalar çıktı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İHA

01.01.2023, 09:47

Denizli’de hareketli saatler! Eğlencenin dozunu kaçıran gençler birbirine girdi

Denizli'de yılbaşını kutlamak için işlek noktalara çıkan vatandaşlar doyasıya eğlendi. Kimi zaman tansiyonun yükseldiği olaylara hızla müdahale edilirken, eğlencenin dozunu kaçıran gençler, farklı noktalarda birbirine girdi.

Pamukkale ilçesine bağlı Çamlaraltı Mahallesinde bulunan Mevlana Caddesi üzerinde çıkan tartışmada bir genç bacağından bıçaklanırken, bir genç ise tekme tokat darp edildi. Ekipler yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.



Kentin diğer yoğun olduğu noktalarda da çıkan kavgalarda çok sayıda kişi gözaltına alınarak karakola götürüldü.

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