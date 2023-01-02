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Haberler Denizli Evinde uyuşturucu komasına giren genç, hastanede öldü

Evinde uyuşturucu komasına giren genç, hastanede öldü

Denizli'de, yalnız yaşadığı evinde baygın bulunan 23 yaşındaki genç, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alındıktan sonra hayatını kaybeden gencin, uyuşturucu komasına girdiği belirlendi.

DHA

02.01.2023, 15:53

Evinde uyuşturucu komasına giren genç, hastanede öldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen olayda, tek yaşayan Furkan Ciritoğlu'ndan haber alamayan yakınları, bu sabah polise bildirdi. İhbar üzerine Ciritoğlu'nun evine giden polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca çilingire açtırarak içeri girdiğinde evde baygın bulunan Ciritoğlu'nu buldu.

Hastaneye kaldırılan genç, yoğun bakıma alındı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Uyuşturucu komasına girdiği belirlenen Ciritoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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