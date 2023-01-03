  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli'de 35 yaşındaki öğretmen evinde ölü bulundu

Denizli'de 35 yaşındaki öğretmen evinde ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde öğretmenlik yapan 35 yaşındaki Özge Duru'nun meslektaşları tarafından evinde cansız bedeni bulundu. Sağlık problemleri olduğu öğrenilen Duru'nun bundan dolayı hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

İHA

03.01.2023, 12:22

Denizli’de 35 yaşındaki öğretmen evinde ölü bulundu

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Çamlaraltı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bilim ve sanat merkezinde matematik öğretmeni olarak görev yapan Özge Duru'dan (35) haber alamayan meslektaşları, Duru'nun yalnız yaşadığı eve gitti. Çalan kapının açılmaması ardından itfaiyeyle beraber içeri giren öğretmenin meslektaşları, Duru'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Güvenlik önlemleri alan ekipler detaylı çalışma gerçekleştirirken, acı haberi alan aile yakınları sinir krizi geçirdi.

Öğretmenin cenazesi, evde yapılan inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Sağlık problemleri olduğu öğrenilen ve bundan dolayı hayatını kaybettiği değerlendirilen Duru'nun kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA