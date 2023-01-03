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Haberler Denizli Kaynak pahalıya patladı! Yüzlerce ot balyası kül oldu

Kaynak pahalıya patladı! Yüzlerce ot balyası kül oldu

Son dakika... Denizli’nin Çameli ilçesinde kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımın neden olduğu iddia edilen yangında, yüzlerce adet ot balyası küle döndü.

İHA

03.01.2023, 16:42

Kaynak pahalıya patladı! Yüzlerce ot balyası kül oldu
Yangın, Çameli ilçesine bağlı Kızılyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Y.T.'ye ait arazideki açık alanda, kaynak işlemi yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcım, hemen yakındaki ot balyalarını tutuşturdu. Kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Bir anda büyüyen alevleri söndürmek için zamanla yarışan Y.T., ne yapsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyüyen alevleri söndürdü.

Yaklaşık 500 adet ot balyasının tamamen yandığı yangında, 600'e yakın balya ise kısmen zarar gördü. Büyük maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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