Denizli’de balık tezgahları çinekop ile şenlendi

Bu yıl uzun yıllar ortalamasının aksine seyreden sonbahar ve kış koşulları nedeniyle av sezonunda yaşanan değişiklik, tezgahlara da doğrudan yansıyor. Havaların soğumasıyla birlikte tüketicilerin artan talebine rağmen, avı azalan veya artan balıkların fiyatlarında ise buna bağlı olarak değişim yaşanıyor. Balıkçılar, ilerleyen günlerde hava sıcaklıklarında yaşanması beklenen azalmadan dolayı balığın daha da bollaşmasıyla birlikte fiyatların düşmesini bekliyor.





Tezgahların çeşit çeşit balıklarla dolmasıyla birlikte vatandaşların en çok tercih ettiği çeşitlerin başında çinekop, sardalya ve hamsi geldi. Geçtiğimiz ay tezgahlardaki bolluğu ile dikkat çeken palamuttun yerini bu ay çinekop aldı.

Satışlar esnafı memnun ederken; tezgahlarda sardalya ve hamsi 70 TL, çinekop 150 TL, palamut ve kıraça istaviriti 90 TL, ada lüferi 70 ve mezgit ise 80 TL'den satılıyor.





"TEZGAHLARIMIZDA BALIK ÇEŞİTLERİ BOL DURUMDA"

Satışlarından memnun olduğunu belirten balıkçı Ali Alak, "Balık satışları süper gidiyor. Herkes balık bol bol yiyor. Fiyatlarda iyi ve uygun. Tezgahlarımızda balık çeşitleri bol durumda. Fiyatlarımız 30-40 TL'den başlıyor ve kalitesine göre de değişiyor. İnce levrek dediğimiz balık 120 TL, çok iyi bir hamsi olursa 50 TL, sardalya 40 TL civarında. Balıklar büyüklük, kalite ve geldiği yere göre fiyatları değişiklik gösterebiliyor. Balık halk sağlığına çok faydalı ve herkesin yemesi gerekiyor" dedi.





"SATIŞLARIMIZIN TAM YOĞUN ZAMANINDAYIZ"

Hafta sonu satışlarının daha bereketli ve yoğun geçtiğini anlatan balıkçı Ferhat Tak ise "Satışlarımızın tam yoğun zamanındayız ve satışlardan gayet memnunuz. Hafta sonu daha yoğun geçiyor. Balık çeşitleri çok fazla bulunuyor. Palamut balığı bitti ve çinekop tezgahlarda bol bol yer alarak satışları başladı. Çinekop fiyatlarında biraz yükselmede oldu. Biz de hamsi ve sardalya 60 TL'den başlıyor. En çok sardalya, hamsi, çinekop tercih ediliyor" diye konuştu.