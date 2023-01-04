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Haberler Denizli Matematik öğretmeni evinde ölü bulundu

Matematik öğretmeni evinde ölü bulundu

4.1.2023

Matematik öğretmeni evinde ölü bulundu

DENİZLİ'DE bilim ve sanat merkezinde görevli matematik öğretmeni kadın, yaşadığı evde meslektaşları tarafından ölü olarak bulundu. Pamukkale ilçesine bağlı Çamlaraltı Mahallesi'nde oturan Özge Duru'dan (35) haber alamayan meslektaşları, Duru'nun yalnız yaşadığı eve gitti. Çalan kapının açılmaması ardından itfaiyeyle beraber içeri giren öğretmenin meslektaşları, Duru'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık problemleri olduğu öğrenilen Duru'nun kesin ölüm nedeni otopsinin ardından netlik kazanacak.

SEBAHATTİN ALP

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