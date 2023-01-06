Denizli’de büyük panik! Hastanenin elektrik panosu yandı

Yangın, Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine elektrik sağlayan depodaki panolar bir anda yanmaya başladı. Patlamayla beraber yoğun dumanın çıktığını gören hastalar ve personeller panik oluştururken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.







Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kısa süre sonra kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının bitmesiyle birlikte panolar bakıma alındı. Tamiratın ardından hastaneye tekrar elektrik akışı sağlandı.