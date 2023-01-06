Sahipsiz arsaya bina dikip yıllarca kiralamış

Filmlere konu olabilecek fıkra gibi olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde yaşandı. 2015 yılında aniden ortaya çıkan ve kendisini maliyeden emekli memur olarak tanıtan Memnune Kurtulmuş isimli yaşlı kadın, sanayi bölgesi kenarındaki boş araziyi kendisinin olduğunu iddia ederek çitle çevirdi. Gerçekte hiçbir tapu kaydı olmadığını öğrendiği araziye bina inşa eden Memnune Kurtulmuş, 2017 yılında burayı bir prefabrik ev firmasına kiraladı.

YALANINI ORTAYA ÇIKARDI

Para buldukça sahiplendiği araziyi büyüten Memnune Kurtulmuş, inşa ettiği 2'nci iş yerini de geri dönüşüm işi yapan Adem Ülgen'e 7 bin liraya kiraladı. Prefabrik ev firmasının boşalttığı ilk iş yerini 2 yıl önce kiralayan Akif Taşkıran da, mermer ihracatı yaptığı işletmesi için aylık 3 bin 400 lira kira ödemeye başladı. Her 2 kiracısından da yüklü miktarda peşinat alarak sözleşme imzalayan Memnune Kurtulmuş'un senelerdir devam eden akılalmaz oyunu, arazisini 3'üncü kez büyütmek isteyince ortaya çıktı.

"ARTIK KİRA VERMEYECEĞİM"

Sahiplendiği arazilere komşu olan Hüseyin İlhan'a ait işletmenin arka bahçesine moloz döktüren Kurtulmuş ile işletme sahibi arasında sınır kavgası yaşandı. Hüseyin İlhan'ın konuyu yargıya taşıması üzerine, Kurtulmuş'un yıllardır kira aldığı 2 iş yeri ile son olarak inşaatını sürdürdüğü 3'üncü arsanın hiçbir tapu kaydı olmadığı belirlendi. Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından büyük şok yaşayan Kurtulmuş'un sözde dükkan kiracıları Adem Ülgen ve Akif Taşkıran, vurgunun bir an önce son bulması ve kendilerinden sonra başkalarının da mağdur olmaması için ilgili kurumlara müracaat etti.

İş yerini kiralayabilmek Memnune Kurtulmuş'a 30 bin TL peşinat ödediğini açıklayan Adem Ülgen ise, artık kira vermeyeceğini söyledi. Sahiplendiği 2 iş yerinden kira tahsilatı yapan Memnune Kurtulmuş, konuşmak için kapısına kadar gelen kiracılarına kapıları açmadı.

Telefonla görüşülen yaşlı kadın, arazilerin kendisine ait olduğu yönündeki iddialarını sürdürürken, kiracılarına belge olarak sunduğu yapı kayıt belgesini nasıl temin ettiği ise merak konusu oldu.

SEBAHATTİN ALP