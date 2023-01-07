3 yaşındaki av köpeğini diri diri yaktılar

DENİZLİ'DE 'Paşa' isimli 3 yaşındaki av köpeği, kulübesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yanıcı madde dökülüp diri diri yakıldı. Merkezefendi ilçesinde oturan Doğukan Kandemir, köpeğini beslemek için balkonun altına yaptıkları kulübeye gitti. Dumanların çıktığını gören Kandemir, köpeğini yanmış halde buldu. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre, yangının kasten çıkarıldığı tespit edildi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin apartman bahçesine girip, yanıcı madde döküp ateşe verdikten sonra kaçtıkları üzerinde durulduğu bildirildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

SEBAHATTİN ALP