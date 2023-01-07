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Haberler Denizli Yaşlı kadının kolundaki bilezikleri çalan maskeli gaspçılar yakalandı

Yaşlı kadının kolundaki bilezikleri çalan maskeli gaspçılar yakalandı

Denizli’de geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde maske takarak 69 yaşındakş yaşı kadının kolunda bulunan 15 bin TL değerindeki bileziği gasp eden 2 şüpheli, JASAT tarafınfan yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

07.01.2023, 12:14 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023, 12:17

Yaşlı kadının kolundaki bilezikleri çalan maskeli gaspçılar yakalandı

Olay, 28 Aralık 2022 tarihinde Denizli'nin Çameli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde Şaban K. (36) ve Bilal Y. (35), gözlerine kestirdikleri 69 yaşındaki B.D.'nin evine girdi. Burada şüpheliler yaşlı kadının kolunda bulunan 15 bin TL değerindeki bileziği alarak arkasına bakmadan kaçtı. Yaşlı kadının ihbarı üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çameli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

TİTİZ ÇALIŞMA SONUÇ VERDİ
Yaşlı kadına korku dolu anlar yaşatan şüpheliler, JASAT'ın detaylı çalışmasının ardından kimlikleri belirlenerek kıskıvrak yakalandı. İfadeleri için karakola götürülen şüpheliler, sonrasında adli makamlara çıkarıldı. Burada Şaban K. 'Gece Vakti Yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Bilal Y. ise denetim şartıyla serbest bırakıldı. İzlerini kaybettirdiklerini sanan şüphelileri her bir detayı inceleyerek yakalayan JASAT, yaşlı kadının yanına giderek mutlu haberi verdi.

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