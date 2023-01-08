Hamilelik bahanesiyle ev soyan hırsızlar linçten zor kurtuldu

Manisa'nın Salihli ilçesinden Denizli'nin Buldan ilçesine gelen Tuğçe A. (22) ve Buse K. (20), hamileliklerini bahane ederek girdikleri evlerde hırsızlık yapmaya başladı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibe aldığı şüpheli kadınlar, son vurgunlarında yakayı ele verdi. Suçüstü yakalanan şüpheliler, vatandaşların linç girişiminden son anda kurtarıldı.





Yaka paça gözaltına alınan kadınlar, ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Hırsızlık suçundan mahkemeye sevk edilen hamile iki genç kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.