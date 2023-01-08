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Haberler Denizli Sahipsiz arsaya çöken kadından kiracıya tehdit

Sahipsiz arsaya çöken kadından kiracıya tehdit

Memnune K, Akif Taşkıran’ın ofisine gelip pişkince hak etmediği kirayı istedi.

8.1.2023

Sahipsiz arsaya çöken kadından kiracıya tehdit

Denizli'de kendisini maliye emeklisi olarak tanıtan Memnune K.'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'ndeki boş arazileri sahiplenip 2 ayrı iş yeri inşa etmesi ve bununla da yetinmeyip bu yapılardan yıllarca kira alması 'pes artık' dedirtti.

"SANA AKILLI OL DİYORUM"
Üçüncü iş yerini inşa ederken komşusuyla yaşadığı sınır tartışması sonucu yalanı ortaya çıkan kadın, hiçbir şey yaşanmamış gibi gidip kiracısından pişkince kirasını talep etti. Memnune K., kiracısı Akif Taşkıran'ın tapu ve ruhsatı görmek istemesi üzerine, "Sana akıllı ol diyorum. Diğer kiracılar sen para vermediğin için kiralarını ödemiyorlar. Tapu işini bana bırak, halledeceğiz. Ben zabıtaları da halledeceğim. Ruhsat almak için kiraları toplamam gerekiyor. Benim burada tapum var" dedi. Vurguncu kadının komşusunu "Akıllı ol" diyerek tehdit ettiği anlar, Taşkıran'ın işyeri güvenlik kamerasına yansıdı. Memnune K. bu sözlerinin ardından iş yerinden ayrıldı.

SEBAHATTİN ALP

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