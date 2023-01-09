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Haberler Denizli Cami çıkışı "para isteme" kavgası kanlı bitti! Öldüresiye bıçakladılar!

Cami çıkışı "para isteme" kavgası kanlı bitti! Öldüresiye bıçakladılar!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, camiden çıkan İ.Ş.'nin (22) önü bir grup tarafından kesildi. Gruptakilerin İ.Ş.'den para istemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle gruptakiler genci tekme tokat dövüp, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaralı genci hastaneye kaldırırken olay yerinden kaçan bıçaklı saldırganlar 6 saat sonra kıskıvrak yakalandı.

İHA

09.01.2023, 14:56

Cami çıkışı para isteme kavgası kanlı bitti! Öldüresiye bıçakladılar!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde cami çıkışı bir grup tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan genç, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cami çıkışı İ.Ş. (22) ile bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası tekme tokat dövülen genç, vücudunun çeşitli yerinden bıçaklandı. Vatandaşların araya girmesiyle grup dağılırken, yaralı genç ise ilk müdahalenin ardından sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri görgü tanıklarının ifadesini alarak güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede olayı gerçekleştiren M.A. ve diğer şüpheliler 6 saat sonra kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, ameliyata alınan gencin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan kavganın, grubun cami çıkışı gençten para istemesi üzerine çıktığı iddia edildi.

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