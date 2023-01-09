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Haberler Denizli Denizli'de husumetli iki aile arasında silahlı sopalı kavga: 2 yaralı

Denizli'de husumetli iki aile arasında silahlı sopalı kavga: 2 yaralı

Denizli Honaz'da aralarında gerginlik olan iki aile telefonla karşılıklı olarak küfürleşleşmesinin ardından silahlı ve sopalı kavgaya tutuştu. Çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İHA

09.01.2023, 09:02

Denizli’de husumetli iki aile arasında silahlı sopalı kavga: 2 yaralı

Olay, Honaz ilçesinde bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet olan ve bir süre önce barıştıkları öğrenilen iki aile arasında telefonda tartışma çıktı. Çıkan tartışmayla birlikte aile üyeleri silah ve sopalarla birbirlerine girdi. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada Adem Ç. (26) silahla karnından, Zeynel G. ise darp edilerek yaralandı. Çok sayıda kişinin karıştığı kavgaya kent merkezinden de ekipler sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri 2 yaralıyı hastaneye kaldırırken, taraflar güçlükle sakinleştirildi.



Çevik kuvvet ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede çok sayıda kişi gözaltına alındı. Olayda kullanılan pompalı tüfek ve silah muhafaza altına alındı, olay yeri inceleme ekipleri ise detaylı çalışma gerçekleştirdi. Öte yandan; Honaz Devlet Hastanesi kaldırılan Adem Ç,. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilirken, ekipler tekrar kavga çıkmasın diye bölgede beklemeye geçti.

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