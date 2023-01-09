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Denizli'de şüpheli ölüm! Alternatif tıp uzmanı evinde ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde alternatif tıp uzmanlığı yapan 55 yaşındaki İzzet Yüzbaş'ın cansız bedeni evinde bulundu. Yüzbaş’ın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak.

İHA

09.01.2023, 14:59

Denizli’de şüpheli ölüm! Alternatif tıp uzmanı evinde ölü bulundu

Olay, Pamukkale İlçesi Ulus Caddesi üzerinde bulunan apartmanda meydan geldi. Edinilen bilgiye göre; alternatif tıp uzmanı olarak bilinen İzzet Yüzbaş (55), randevu verdiği danışanlarının gelmesi üzerine kendisine ulaşılamadı.

Durumundan şüphelenilen Yüzbaş'ın yakınları çilingir yardımı ile içeri girdi. Yüzbaş'ın yerde yatarken cansız bedeniyle karşılaşan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaptığı kontroller sonucu İzzet Yüzbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sonucu Yüzbaş'ın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversite Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Yüzbaş'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak.

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