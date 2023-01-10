Husumetli iki ailenin silahlı sopalı kavgası

DENİZLİ'NİN Honaz ilçesinde aralarında husumet olan iki ailenin telefonla küfürleştikten sonra silahlı ve sopalı kavgasında 2 kişi yaralandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada Adem Ç. (26) silahla karnından, Zeynel G. ise darp edilerek yaralandı. Olayda kullanılan pompalı tüfek ve silah muhafaza altına alındı, olay yeri inceleme ekipleri ise detaylı çalışma gerçekleştirdi. Öte yandan Honaz Devlet Hastanesi kaldırılan Adem Ç,. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilirken, ekipler tekrar kavga çıkmasın diye bölgede beklemeye geçti.

SEBAHATTİN ALP