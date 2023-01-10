  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Meteoroloji'den Ege'nin 2 şehrine son dakika uyarısı

Meteoroloji'den Ege'nin 2 şehrine son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son yapılan açıklamaya göre, Denizli ve Uşak çevrelerinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağışlar bekleniyor.

İHA

10.01.2023, 16:19

Meteoroloji’den Ege’nin 2 şehrine son dakika uyarısı

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden (BTUM) yapılan son değerlendirmelere göre, Ege Bölgesi'nde beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, bu gece saatlerinden itibaren Denizli ve Uşak çevrelerinde metrekareye 21 ile 50 kilogram, Denizli'nin güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli 51 ila 75 kilogram, 1200 metre üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

Beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar olmak üzere sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA