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Denizli'deki orman yangını kontrol altına alındı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bulunan Başkarcı Dağı'nın sarp bölgesinde dün başlayan orman yangını Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ve yangın söndürme işçileri ile belediye ekiplerinin çalışmalarıyla kontrol altına alındı.

İHA

11.01.2023, 09:31

Denizli’deki orman yangını kontrol altına alındı

Merkezefendi ilçesine bağlı Başkarcı Mahallesi İsrafil Deresi mevkiindeki ormanlık alanda, saat 15.30 sıralarında başlayan orman yangını, geçen 9 saatin ardından kontrol altına alındı. Araçla ulaşımın olmadığı bölgede çıkan yangının kontrol altına alınabilmesi için zorlu arazi koşulları ve şiddetli fırtınaya karşı mücadele eden orman işçilerine, çevre illerden sevk edilen ekipler de destek verdi.



Fırtına nedeniyle zaman zaman parlamalarım yaşandığı yangın bölgesinde, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ve yangın söndürme işçileri ile Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarıla kontrol altına alındı.

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