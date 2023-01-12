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Haberler Denizli Fırtınada ahır çöktü, 30 hayvan telef oldu

Fırtınada ahır çöktü, 30 hayvan telef oldu

12.1.2023

Fırtınada ahır çöktü, 30 hayvan telef oldu

Denizli'de önceki gece etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bazı yerlerde binaların çatısı uçarken, bazı noktalarda ise ağaçlar devrildi. Tavas'ta fırtınadan çatısı çöken ahırda 30'a yakın hayvan enkazın altında telef oldu. Tavas'a bağlı Derinkuyu mahallesinde Mehmet Şefik'e ait ahırın çatısı, fırtınanın etkisiyle tamamen çöktü. Ahırda küçükbaş hayvanlar mahsur kaldı. İtfaiye ekibi ve çevredeki vatandaşlar Şefik'in yardımına koştu. Enkazdan 150 küçükbaş hayvan kurtarılırken, 30 kadar hayvan ise telef oldu.

OSMAN AKÇA

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