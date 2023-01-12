Orman yangınını yağmur söndürdü

DENİZLİ'NİN Merkezefendi ilçesinde, arazi araçlarının ulaşamadığı sarp bölgede çıkan orman yangını, yağan yağmur sayesinde kontrol altına alındı. Yangında, 5 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi. Başkarcı mahallesi İsrafil Deresi mevkiindeki ormanda, önceki gün saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, sevk edildi. Bölgenin sarp oluşuna ve şiddetli rüzgara rağmen ekipler çalışmalara aralıksız devam ederken, imdada yağmur yetişti. Gece yarısından sonra başlayan sağanak, 13 saat süren yangını tamamen söndürdü.

SEBAHATTİN ALP