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Haberler Denizli Denizli’de faili meçhul 21 olay aydınlatıldı: 5 kişi tutuklandı

Denizli’de faili meçhul 21 olay aydınlatıldı: 5 kişi tutuklandı

Denizli’de faili meçhul olaylarının aydınlatılması için harekete geçen jandarmanın dedektifleri JASAT 4 ilçede yaptığı operasyonda 21 olay aydınlatılarak 5 şahsı tutukladı.

İHA

14.01.2023, 12:38 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023, 12:39

Denizli’de faili meçhul 21 olay aydınlatıldı: 5 kişi tutuklandı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen faili meçhul asayiş olaylarına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Çivril, Pamukkale ve Sarayköy ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olaylarını gerçekleştiren H.K., Y.A., S.K., A.K.K. ve T.E. isimli 5 şüpheli tespit edildi.

5 ŞAHIS TUTUKLANDI
Jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) Çivril, Honaz, Pamukkale ve Sarayköy ilçelerinde İlçe Jandarma Komutanlığı Ekiplerince yapılan başarılı operasyon sonucunda H.K., Y.A., S.K., A.K.K. ve T.E. isimli şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme kararının ardından 5 şahıs tutuklandı. Yapılan operasyon sonucu 21 faili meçhul olay aydınlatıldı.

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