Kılıçdaroğlu’na kendi partisinden kukla iması

Denizli programı kapsamında Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gençlerle buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Baba' filminin müziğiyle 'The Democratic Father' yazılı pankart ile karşılandı. Pankartta yer alan 'kukla' detayı dikkatlerden kaçmadı. Sinema tarihinin kült filmlerinden biri olan 'The Godfather'ın mafya müziği eşliğinde söz konusu pankartın açılması herkesi şaşırttı.

MANİDAR OLARAK YORUMLANDI

Salondan oluşan homurdanmalar ve gelen tepkiler üzerine, Kılıçdaroğlu salona girmeden önce müzik hızlıca kapatıldı. Skandal pankart ise apar topar kaldırıldı. Pankartlı gönderme Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Seçilecek aday, 6'lı masayı da götürmesi lazım" sözlerini akıllara getirdi. Kılıçdaroğlu, seçilecek Cumhurbaşkanı adayının "kukla siyaseti" için de kullanılacağını net bir şekilde ifade etmişti.

Öte yandan, pankarttaki birçok simge manidar olarak yorumlandı. 'The Democratic Father' yazısının 6 adet ipe bağlı olması ve o iplerin de bir başka kişi tarafından tutuluyor olması dikkat çekti. Söz konusu iplerin 6'lı masayı simgelediği yönünde yorumlara neden olması, CHP kurmaylarını da oldukça kızdırdı.

"DEMEK Kİ MAFYAYA ÖZENİYORLAR"

MERKEZEFENDİ Belediyesi Cumhur İttifakı Meclis üyesi Yavuz Aki, yaşanan skandalla ilgili konuştu. Aki, "Türk tarihinden feyz almasını beklediğimiz CHP, demek ki artık hamburgerini çok sevdiği Amerikan kültürüne ve mafyasına özenmeye başlamış. Hatta kendilerine örnek almaya başlamış. Yazık, bu görüntüler gerçekten çok üzücü ve siyaset için endişe verici. 6'lı masanın ne olduğunu, masanın dağılmaya başladığını hatta başından beri orada olan masanın yedinci ayağını milletimiz gördü. Kendi meselelerini çözemeyenler Türkiye'nin meselelerini nasıl çözecekler" ifadelerini kullandı.

SEBAHATTİN ALP