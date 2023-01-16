Denizli’de kayak sezonu başladı

Denizli'de, Bozdağ üzerine kurulan Denizli Kayak Merkezi, kayakseverleri ağırlamaya başladı. Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'ndeki 2420 rakımlı Bozdağ'da Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında kurulan merkeze karayoluyla kentten yaklaşık 1 saat süren yolculukla ulaşılıyor.

Acemi, orta seviye ve profesyoneller için toplam 10 kilometre uzunluğunda 3 piste sahip merkezde saatte bin kişi taşıma kapasiteli iki telesiyej ve 250 kişi kapasiteli teleski hizmet veriyor.

Geçen yıl 14 Ocak'ta açılan ve 300 bin kişinin geldiği merkez, bu yıl kar kalınlığının 50 santimetrede kalmasına rağmen kayakseverlere hizmet vermeye başladı.

■ SEBAHATTİN ALP