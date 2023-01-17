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Haberler Denizli 5 gündür haber alınamıyor! Ekipler her yerde onu arıyor

5 gündür haber alınamıyor! Ekipler her yerde onu arıyor

Denizli'nin Kaya ilçesinde çobanlık yapan zihinsel engelli Ali Sarıkaya'dan 5 gündür haber alınamıyor. Ekipler drone yardımıyla da bölgeyi kontrol ederken aile gelecek iyi haberi bekliyor.

İHA

17.01.2023, 10:37

5 gündür haber alınamıyor! Ekipler her yerde onu arıyor

Kale ilçesi Kayabaşı Mahallesinde yaşayan zihinsel engelli Ali Sarıkavak (37), hayvanları otlatmak için dağa çıktı. Bir süre sonra hayvanların geri gelmesine rağmen Sarıkavak'tan haber alınamadı.

İlk başta bölgede araştırma yapan aile, sonuç alamayınca ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden jandarma ekipler, aldığı bilgiler doğrultusunda arama çalışması başlattı.

5 GÜNDÜR BULUNAMADI
Bölge halkı ve ekiplerin 5 gün boyunca yaptığı arama çalışmaları sonuç vermedi. Çobanın gidebileceği her yere bakan ekipler, dron yardımıyla da bölgeyi kontrol etti. Gözü yaşlı aile gelecek mutlu haberi beklerken, mahallede seferberlik ilan edildi.

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