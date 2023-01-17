5 gündür haber alınamıyor! Ekipler her yerde onu arıyor

Kale ilçesi Kayabaşı Mahallesinde yaşayan zihinsel engelli Ali Sarıkavak (37), hayvanları otlatmak için dağa çıktı. Bir süre sonra hayvanların geri gelmesine rağmen Sarıkavak'tan haber alınamadı.

İlk başta bölgede araştırma yapan aile, sonuç alamayınca ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden jandarma ekipler, aldığı bilgiler doğrultusunda arama çalışması başlattı.

5 GÜNDÜR BULUNAMADI

Bölge halkı ve ekiplerin 5 gün boyunca yaptığı arama çalışmaları sonuç vermedi. Çobanın gidebileceği her yere bakan ekipler, dron yardımıyla da bölgeyi kontrol etti. Gözü yaşlı aile gelecek mutlu haberi beklerken, mahallede seferberlik ilan edildi.