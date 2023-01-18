Manisa’da feci kaza! Elektrik direğine çarpan araçta 1 ölü, 1 yaralı!

MANİSA'nın Salihli ilçesinde yol kenarındaki elektrik direğine çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sürücüsü belirlenemeyen 45 AAE 708 plakalı hafif ticari araç, saat 07.30 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Barış Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki elektrik direğine çarparak devrildi.

Kazada, hafif ticari araçtaki Coşkun Güder (64) hayatını kaybetti, Halil Öncü (48) ise ağır yaralandı. Kaza yerine sevk edilen ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öncü'nün durumunun kritik olduğu bildirildi. Coşkun Güder'in cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.