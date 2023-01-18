  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Manisa'da feci kaza! Elektrik direğine çarpan araçta 1 ölü, 1 yaralı!

Manisa'da feci kaza! Elektrik direğine çarpan araçta 1 ölü, 1 yaralı!

Manisa'nın Salihli ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Şiddetli çarpışma sonucunda aracın içinde bulunan Halil Öncü ağır yaralanırken, Coşkun Güder hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

18.01.2023, 14:46

Manisa’da feci kaza! Elektrik direğine çarpan araçta 1 ölü, 1 yaralı!

MANİSA'nın Salihli ilçesinde yol kenarındaki elektrik direğine çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sürücüsü belirlenemeyen 45 AAE 708 plakalı hafif ticari araç, saat 07.30 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Barış Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki elektrik direğine çarparak devrildi.

Kazada, hafif ticari araçtaki Coşkun Güder (64) hayatını kaybetti, Halil Öncü (48) ise ağır yaralandı. Kaza yerine sevk edilen ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öncü'nün durumunun kritik olduğu bildirildi. Coşkun Güder'in cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA