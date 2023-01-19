Genç kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi

Denizli'de hurdacılık yapan Naile Köse (43) ile eşi Ercan Köse (46), önceki gün Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi'ndeki evlerine girdiklerinde, kızları Tuğbanur Kurnaz'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Çiftin ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Tuğbanur Kurnaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Diyabet hastası olan ve uyuşturucu kullandığı ileri sürülen talihsiz kızın vücudunda darp, kesici ve delici alet yarasına rastlanılmadı. Kurnaz'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Genç yaşta hayatını kaybeden Tuğbanur Kurnaz'ın cenazesi evden çıkarılırken, annesi Naile Köse ve diğer yakınları gözyaşı dökerek fenalık geçirdi. Kafede garson olarak çalışan Tuğbanur Kurnaz'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatan polis ekiplerinin, üvey babası Ercan Köse ve annesi Naile Köse'nin de ifadelerine başvurarak soruşturmayı genişlettiği öğrenildi.

SEBAHATTİN ALP