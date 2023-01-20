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Denizli'de vahşet! 4 kedi ve 5 köpek ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinden gelen görüntüler kan dondurdu. Kaldırım ve boş arsalarda 4 kedi ve 5 köpek ölü halde bulundu. Zehirlendiği düşünülen hayvanlar için ekipler harekete geçti.

İHA

20.01.2023, 09:14 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023, 09:31

Denizli’de vahşet! 4 kedi ve 5 köpek ölü bulundu

Akhan Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, sabah saatlerinde dışarı çıktıklarında kaldırımlarda ve boş arsalarda köpek ve kedi ölüleriyle karşılaştı. Bazı hayvanların can çekiştiğini gören çevre sakinleri, durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, inceleme yaptı. Mahalle sokaklarından 4 kedi ve 5 köpeğin ölüsünü bulan ekipler, çevreden numune aldı.



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Olayla ilgili konuşan Hasan Özdemir, kayıp köpeğini ararken birçok ölü hayvan bulduğunu söyledi. Kendi köpeğinin de zehirlendiğini iddia eden Özdemir, "Yaklaşık bir haftadan bu yana sahipli ve sahipsiz kedi ve köpekler katlediliyor. Yaşanan olayla ilgili olarak polise ve belediye ekiplerine ihbarda bulunduk. Bunu yapanların bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi.

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