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Haberler Denizli Denizli'de vatandaşlar yağmur ve kar duası için ellerini semaya açtı

Denizli'de vatandaşlar yağmur ve kar duası için ellerini semaya açtı

Kış mevsiminin gelmesine rağmen mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklığı kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Denizli’de vatandaşlar yağmur ve kar yağması için ellerini semaya açarak dua etti.

İHA

20.01.2023, 16:46

Denizli’de vatandaşlar yağmur ve kar duası için ellerini semaya açtı

Türkiye genelinde olduğu gibi Denizli'de de havalar kurak seyrediyor. Gözle görülür bir şekilde kuraklık seyrederken, geçen sene bir çok yerin bembeyaz olduğu noktalarda şimdilerde ise güneşli hava hakim. Yağışın az olduğu, rakımı yüksek olan noktalarda da kar kalınlığının beklenen seviyeye gelmemesiyle birlikte kışın ortasında yağmur ve kar duaları yapıldı. Duaların yapıldığı noktalarda biride Çal ilçesi oldu.

Sazak Mahallesindeki kapalı pazar yerinde gerçekleşen duada ilçe müftüsü Abdullah Vurucu, "Allah'ım günahlarımız varsa bizleri affet. Üretici perişan olacak. Kar ve yağmur yağdır. Toprakların kar ve yağmura ihtiyacı var. Topraklarımızı rahmetine gark eyle. Bol ve bereketli yağmur, kar nasip eyle" dedi.
Yağmur duasının ardından vatandaşlara keşkek ikramında bulunuldu.

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