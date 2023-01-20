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Haberler Denizli Dolandırıcıların yeni taktiği banka gibi mesaj atmak oldu

Dolandırıcıların yeni taktiği banka gibi mesaj atmak oldu

Denizli’de vatandaşları arayarak telefonuna bankanın ismi üzerinden mesaj atan dolandırıcılar bilgilere erişmeye çalışıyor. Art arda gelen mesajlardan şüphelenen vatandaş, bankaya giderek dolandırıldığını öğrendi.

İHA

20.01.2023, 15:54 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023, 16:02

Dolandırıcıların yeni taktiği banka gibi mesaj atmak oldu

Her geçen gün farklı yöntemlerle insanları kandırmaya devam eden dolandırıcılar, bu sefer az rastlanılan bir olaya imza attı. Daha önce bu şekilde oyunlar düzenlediği öğrenilen bir dolandırıcı, Denizli'de normal numara üzerinden İ.P.'yi aradı. Burada dolandırıcı kopyaladığı tahmin edilen özel bir bankanın ismi üzerinden İ.P.'ye mesaj attı. Güven sağladıktan sonra gelen şifreyi kendisine söylemesini isteyen dolandırıcının ısrarı sonrası içine şüphe düşen İ.P. telefonu kapattı. Kampanyadan yararlanılacağını söyleyerek 7 kere telefonu arayan dolandırıcının ısrarlı davranışının ardından İ.P., bankanın şubesine gitti. Burada durumu görevlileri anlatan İ.P., kendisini arayan kişinin dolandırıcı olduğunu öğrendi.



"BANKANIN İSMİ ÜZERİNDEN GELEN MESAJA HERKES ŞAŞIRDI"
Kendisini arayan kişini ısrarları sonrası şüphelendiğini ve bankanın ismi üzerinden mesaj gelmesinin vatandaşta kafa karışıklığına neden olduğunu belirten İ.P., "Şüphelenmeseydim eğer kampanya ayağına şuan binlerce TL paramı kaybetmiştim. Banka üzerinden bana nasıl mesaj atabildiklerine gerçekten inanamıyorum, aynı banka isminin üzerine gerçek mesajlarda geliyor. Bundan dolayı güven sağlanılıyor ve ister istemez insanlar inanıyor. Buradan tavsiyem mesaj nereden gelirse gelsin insanlarımız çok dikkatli olmalı" dedi.

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