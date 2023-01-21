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Haberler Denizli Denizli'de korkutan yangın! Alevler geceyi aydınlattı!

Denizli'de korkutan yangın! Alevler geceyi aydınlattı!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebepten bir iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangından yükselen alevler tüm iş yerini sardı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri bitişiğindeki binalara sıçramadan söndürürken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

İHA

21.01.2023, 11:35

Denizli’de korkutan yangın! Alevler geceyi aydınlattı!

Denizli'de gece saatlerinde çıkan yangında, alev alev yanan işyeri küle döndü.

Yangın, Merkezefendi ilçesine bağlı Bozburun Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde bir işyerinde henüz bilinmeyene nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği olay yerine çok sayıda itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri alevleri bitişiğindeki binalara sıçramadan söndürdü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı işyerindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi. Yangınla ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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