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Haberler Denizli Alkol tedavisi gördüğü hastaneden izinli geldiği evinde kardeşi tarafından ölü bulundu

Alkol tedavisi gördüğü hastaneden izinli geldiği evinde kardeşi tarafından ölü bulundu

Denizli’de alkol tedavisi gören 2 çocuk babası hastaneden izinli olarak evine gitti. Şahıstan bir süre haber alamayan kardeşi yedek anahtarla girdiği evde, ağabeyininin cansız bedeniyle karşılaştı.

İHA

23.01.2023, 09:24

Alkol tedavisi gördüğü hastaneden izinli geldiği evinde kardeşi tarafından ölü bulundu

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eşinden yeni boşandığı öğrenilen 2 çocuk babası Mehmet Özcanlı (55), alkol tedavisi gördüğü hastaneden izin alarak evine gitti. Burada Özcanlı'dan bir süre haber alınmamasının ardından kardeş Orhan Özcanlı yedek anahtarla eve girdi.

Kapıyı açtığında kardeşinin cansız bedenini gören Orhan Özcanlı'nın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, Mehmet Özcanlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Öte yandan; bilek ve boyun tarafından bıçakla kesilmiş halde bulunan Özcanlı'nın kendi canına mı kıydığı yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.

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