Hırsızlıkta son nokta! Sarrafı soymak için bitişiğindeki iş yerini yıktılar!

Çivril ilçesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan bir sarrafı soymak isteyen hırsızlar, gece saatlerinde ticari araçla olay yerine gitti. Şüpheliler burada sarfın bitişiğinde bulunan tostçuya girerek akıl almaz bir plan yaptı. Burada tostçunun duvarını kırmaya çalışan hırsızlar, alarmın çalmasıyla bir anda kaçmaya başladı. Hızla dışarı çıkan hırsızlar, geldikleri araca geri binerek kayıplara karıştı.