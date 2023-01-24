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Haberler Denizli Hırsızlıkta son nokta! Sarrafı soymak için bitişiğindeki iş yerini yıktılar!

Hırsızlıkta son nokta! Sarrafı soymak için bitişiğindeki iş yerini yıktılar!

Denizli'nin Çivril ilçesinde bir sarrafı soymak isteyen hırsızlar, bitişiğinde bulunan tostçunun duvarını yıktı. Güvenlik alarmının çalmasıyla birlikte malzemleri bırakıp kaçan hırsızlar için, polis ekipleri çalışma başlattı.

İHA

24.01.2023, 09:21

Denizli'nin Çivril ilçesinde gece saatlerinde tostçunun duvarını yıkarak bitişiğindeki sarraf soymak isteyen hırsızlar, alarm çalışınca malzemelerini bırakıp kaçmak zorunda kaldı.

Hırsızlıkta son nokta! Sarrafı soymak için bitişiğindeki iş yerini yıktılar!

Çivril ilçesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan bir sarrafı soymak isteyen hırsızlar, gece saatlerinde ticari araçla olay yerine gitti. Şüpheliler burada sarfın bitişiğinde bulunan tostçuya girerek akıl almaz bir plan yaptı. Burada tostçunun duvarını kırmaya çalışan hırsızlar, alarmın çalmasıyla bir anda kaçmaya başladı. Hızla dışarı çıkan hırsızlar, geldikleri araca geri binerek kayıplara karıştı.

Hırsızlıkta son nokta! Sarrafı soymak için bitişiğindeki iş yerini yıktılar!

Gece saatlerinde çalan alarmın ardından sarraf dükkanının sahibi, dükkanına geldiğinde herhangi olumsuzluk görmeyince evine gitti. Günün ağarmasıyla tostçu dükkanına gittiğinde duvarının kırıldığını fark ederek hırsızlık girişiminin yaşandığını anladı.

Hırsızlıkta son nokta! Sarrafı soymak için bitişiğindeki iş yerini yıktılar!

İhbar üzerine olay yerine giden güvenlik güçleri, yaptıkları ilk incelemede tostçunun kapısını kırarak içeriye giren şahısların yan taraftaki sarrafın duvarını kırıp matkapla kasaya ulaşmaya çalıştıklarını belirledi. Hırsızlık girişimi ile ilgili soruşturma başlatılırken, ekipler kaçan şüphelilerin bulmak için kameraları incelemeye aldı.

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