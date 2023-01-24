  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Kargo vurguncuları JASAT’tan kaçamadı

Kargo vurguncuları JASAT’tan kaçamadı

24.1.2023

Kargo vurguncuları JASAT’tan kaçamadı

Motosikletle İstanbul'dan geldikleri Denizli'de fabrikaların kargolarını çalan hırsızların 3 milyonluk oyununu JASAT çözdü. Yapılan çalışmada JASAT, şüphelilerin Volkan Y. (43) ve Onurcan B. (27) olduğunu belirledi. Soruşturmanın genişletilmesinin ardından şüpheliler İstanbul'un Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan ilçelerinde yakalanarak Denizli'ye getirildi. Şüphelilerin iki gün boyunca keşif yaparak kargo firmasından çek çaldığı ve bu çekleri icra yöntemi ile tahsis ettikleri ortaya çıktı.

■ SEBAHATTİN ALP

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA