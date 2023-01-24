Kargo vurguncuları JASAT’tan kaçamadı

Motosikletle İstanbul'dan geldikleri Denizli'de fabrikaların kargolarını çalan hırsızların 3 milyonluk oyununu JASAT çözdü. Yapılan çalışmada JASAT, şüphelilerin Volkan Y. (43) ve Onurcan B. (27) olduğunu belirledi. Soruşturmanın genişletilmesinin ardından şüpheliler İstanbul'un Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan ilçelerinde yakalanarak Denizli'ye getirildi. Şüphelilerin iki gün boyunca keşif yaparak kargo firmasından çek çaldığı ve bu çekleri icra yöntemi ile tahsis ettikleri ortaya çıktı.

■ SEBAHATTİN ALP