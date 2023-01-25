‘Altın Kızlar’ yakayı ele verdi

Denizli'de girdikleri evlerden altın çalan hırsızlardan 3'ü, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu taksiyle kaçmaya çalışırken yakalandı. Evlerden altın çalındığı ihbarları üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

KAPIYI KİLİTLEYİN UYARISI

Yapılan soruşturma çerçevesinde harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlardan 3'ünün kimliğini belirleyerek peşlerine düştü.

Bir taksiye bindiklerini tespit eden ekipler, Pamukkale ilçesine bağlı Dokuzkavaklar Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde şüphelileri kıskıvrak yakaladı. N.A., N.U. ve A.İ. adlı kadınlar taksiden çıkarılırken, araçta arama yapıldı. Aranması olan kadın hırsızlar, ekipler tarafından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Kapıları test ederek hırsızlıkları gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması ardından güvenlik güçleri, vatandaşları kapılarını kilitlemeleri konusunda uyardı.

SEBAHATTİN ALP