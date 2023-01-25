Cani koca karısının boğazını bıçakla kesti

Denizli'de bir süredir işsiz olan gözü dönmüş koca, iki çocuk annesi eşini önce boğmaya çalıştı, sonra bıçakla boğazını keserek öldürdü. Merkezefendi'ye bağlı Akkonak mahallesi, Lozan Caddesi'ndeki evde yaşanan korkunç olayda, S.U. (40) ile eşi Ummuhan Zerrin U. (38) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. S.U. (40) eşini önce eşarbıyla boğmaya çalıştı, bu şekilde öldüremeyince bıçakla boğazını kesti. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri kanlar içinde buldukları kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis cani kocayı suç aletiyle yakalarken, çiftin 16 yaşında A.U. isimli erkek ve 21 yaşında ise İ.U. isminde kız çocukları olduğu, ölen kadının tekstilde çalıştığı ve işsiz kocasıyla aralarında sık sık tartışma çıktığı öğrenildi.

■ SEBAHATTİN ALP