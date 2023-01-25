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Haberler Denizli Kuyumcu soymak için tostçunun duvarını yıktılar

Kuyumcu soymak için tostçunun duvarını yıktılar

25.1.2023

Kuyumcu soymak için tostçunun duvarını yıktılar

Denizli'nin Çivril ilçesinde gece saatlerinde tostçunun duvarını yıkarak bitişiğindeki sarraf soymak isteyen hırsızlar, alarm çalışınca malzemelerini bırakıp kaçmak zorunda kaldı. Hızla dışarı çıkan hırsızlar, geldikleri araca geri binerek kayıplara karıştı. Gece saatlerinde çalan alarmın ardından sarraf dükkanının sahibi, dükkanına geldiğinde herhangi olumsuzluk görmeyince evine gitti. Günün ağarmasıyla tostçu dükkanına gittiğinde duvarının kırıldığını fark ederek hırsızlık girişiminin yaşandığını anladı. İhbar üzerine olay yerine giden güvenlik güçleri, yaptıkları ilk incelemede tostçunun kapısını kırarak içeriye giren şahısların yan taraftaki sarrafın duvarını kırıp matkapla kasaya ulaşmaya çalıştıklarını belirledi.

■ SEBAHATTİN ALP

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