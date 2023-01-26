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Denizli'de çarpışan arabalar tarlaya uçtu!

Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen kazada, minibüsle SUV tipi araç çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın sonucunda araçlar yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada 7 kişi yaralandı.

İHA

26.01.2023, 11:10

Denizli'nin Honaz ilçesinde SUV tipi araç ile minibüsün çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Denizli’de çarpışan arabalar tarlaya uçtu!

Kaza, Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; şehir merkezine ana yoldan seyir halinde olan minibüs, tali yoldan karşısına çıkan SUV tipi araç ile çarpıştı.

Denizli’de çarpışan arabalar tarlaya uçtu!

Çarpışmanın etkisiyle araçlar, yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekibi yaralılara ilk müdahalede bulunurken, Honaz itfaiye ekipleri ise araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı.

Denizli’de çarpışan arabalar tarlaya uçtu!

Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından 7 yaralı ambulans ile en yakın hastaneye kaldırıldı. Maddi hasarın oluştuğu kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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