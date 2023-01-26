Denizli’de çarpışan arabalar tarlaya uçtu!

Çarpışmanın etkisiyle araçlar, yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekibi yaralılara ilk müdahalede bulunurken, Honaz itfaiye ekipleri ise araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı.