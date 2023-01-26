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Haberler Denizli Denizli'de çocukların tartışmasında kan aktı! Bıçağı saplayıp kaçtı

Denizli'de çocukların tartışmasında kan aktı! Bıçağı saplayıp kaçtı

Denizli’de meydanda karşılaşan, yaşları 15 ve 16 olan iki çocuk tartışmaya başladı. Tartışma sırasında biri cebinden çıkardığı bıçağı karşısındaki çocuğun bacağına sapladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı da hastaneye kaldırıldı.

İHA

26.01.2023, 12:05 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023, 13:27

Denizli’de çocukların tartışmasında kan aktı! Bıçağı saplayıp kaçtı

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Şehir meydanında karşılaşan iki yabancı uyruklu arasında ilk önce hararetli tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma yerini kavga bırakmasıyla cebinden bıçak çıkartan K.K. (15), karşısındaki Abdullah K.'nın (16) bacağına bıçak sapladı. Aldığı bıçak darbesiyle yere düşen Abdullah K.'nın yardımına çevredekiler koşunca, saldırgan olay yerinde hızlıca kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içerisinde yerde yatan Abdullah K. sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Hastanede tedavi altına alınan gencin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, güvenlik güçleri ise kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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