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Haberler Denizli Kayıp Mine’yi bulmak için kadavra köpekleri devrede

Kayıp Mine’yi bulmak için kadavra köpekleri devrede

26.1.2023

Kayıp Mine’yi bulmak için kadavra köpekleri devrede

DENİZLİ'DE yaklaşık 5 aydır kayıp olarak aranan bir çocuk annesi Mine K'nin bulunması için eşinin çalıştığı otelin etrafında kadavra köpekleriyle yeniden arama çalışması başlatıldı.

SİNYAL ALINMIŞTI
Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi'nde yaşayan Mine K. ile eşi M.K. arasında yasak aşk iddiası yüzünden tartışma çıktı. 18 Ağustos 2022 gecesi eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrılan Mine K'den bir daha haber alınamadı.

Geçen 5 aylık süreçte genç annenin öldürülmüş olabileceği iddiası üzerine arama çalışmalarına bu yönde hız verildi. Mine K'nin kaybolmasından bir gün sonra, kocası M.K'ye ait telefondan sinyal alınan bölgede yeniden arama çalışması başlatıldı.

M.K'NİN çalıştığı otelin bulunduğu bölgedeki çalışmalara Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait kadavra arama köpekleri de eşlik etti. Çalışmalar iş makineleriyle de aralıksız devam ediyor.

■ SEBAHATTİN ALP

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