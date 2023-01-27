Denizli Çevre Yolu’nun ikinci kısmı ve Honaz Tüneli yarın açılıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Denizli Çevre Yolu'nun 2'nci kısmı ve Honaz Tüneli'nin yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı törenle açılacağı bildirildi. Projenin tamamlanmasıyla bayram ve tatil döneminde 45 dakika süren şehir geçişinin 10 dakikaya düşeceğine dikkat çekildi.





Denizli'nin her yıl 1 milyondan fazla yerli ve yabancı turisti ağırladığı kaydedilerek, "İzmir-Aydın, İstanbul-Akhisar-Buldan ve Afyon-Uşak istikametinden gelip Antalya, Muğla ve Çardak istikametine giden transit taşıt trafiği mevcut durumda Denizli şehir merkezinden geçmektedir. Özellikle yaz aylarında artan trafik yüküyle birlikte şehir içinde trafik yoğunluğu oluşmaktadır. Denizli'nin şehir içi ve transit trafik akışının düzenlenmesi çalışmaları kapsamında Denizli Çevre Yolu 32 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirildi" denildi.





Çevre yolunun 2'nci kısım çalışmaları kapsamında Honaz Tüneli'nin, 2 bin 640 metre uzunluğunda çift tüplü olarak inşa edildiği belirtilerek, "Projelerimizin hizmete açılmasıyla birlikte Denizli'nin çevre yolu ağını tamamlıyoruz. İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere ülkemizin pek çok önemli merkezinin Denizli üzerinden gerçekleştirecekleri seyahatleri, çevre yolu ile hızlı ve zaman kaybetmeksizin sağlanacaktır. Mevcut yol ile 28 kilometrelik şehir geçişi, 14 kilometreye düşecektir. Bayram ve yaz dönemlerinde 45 dakika süren şehir geçişi de 10 dakikaya inecektir. Transit trafiğin Denizli şehir merkezinden çıkarılmasıyla, günde ortalama 30 binden fazla aracın geçiş yaptığı şehir içindeki trafik yoğunluğu rahatlayacak, trafik güvenliği ve sürüş konforu artırılacaktır" ifadeleri yer aldı.