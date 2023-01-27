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Haberler Denizli Denizli'de korkunç olay! Evde yüzünde darp, vücudunda izmarit izleri olan bebek cesedi bulundu

Denizli'de korkunç olay! Evde yüzünde darp, vücudunda izmarit izleri olan bebek cesedi bulundu

Korkunç olayın adresi Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan müstakil bir ev oldu. 2 çocuğun seslerinden rahatsız olan komşuları polise ihbarda bulundu. Olay yerine giden ekipler, evin içinde vücudunda darp ve izmarit izleri olan bebeğin cesediyle karşılaştı. Şüpheli ölümün ardından bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

İHA

27.01.2023, 10:17

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; evde yaşları küçük olan 2 çocuğun sesleri üzerine yapılan ihbar sonrası bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Denizli’de korkunç olay! Evde yüzünde darp, vücudunda izmarit izleri olan bebek cesedi bulundu

Olay yerine giden ekipler, müstakil evin içine girdiğinde bir bebeğin hareketsiz yattığını gördü. Bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri 1 yıl 9 aylık olan Murat Aslan Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli ölümün ardından bölgeye çok sayıda ekip yönlendirdi.

Denizli’de korkunç olay! Evde yüzünde darp, vücudunda izmarit izleri olan bebek cesedi bulundu

Olay Yeri İnceleme ekipleri evde detaylı çalışma gerçekleştirirken, 2 çocuk koruma altına alındı. Bebeğin cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Denizli’de korkunç olay! Evde yüzünde darp, vücudunda izmarit izleri olan bebek cesedi bulundu

Ekipler uzun saatler boyunca evdeki her bir noktayı teker teker inceledi. Evden alınan örnekler incelenmek üzere götürülürken, bebeğinin vücudunda darp ve izmarit izleri olduğu ortaya çıktı.

Denizli’de korkunç olay! Evde yüzünde darp, vücudunda izmarit izleri olan bebek cesedi bulundu

Öte yandan; hayatını kaybeden bebeğin babasının cezaevinde olduğunun öğrenildiği olayda, kendisinden haber alınmayan anneye ulaşılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Denizli’de korkunç olay! Evde yüzünde darp, vücudunda izmarit izleri olan bebek cesedi bulundu

O anları korkulu gözlerle izleyen komşular ise eve girip çıkanın belli olmadığını ve çocuklara sahip çıkılmadığını iddia etti. Bebeğin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından ortaya çıkacak.

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