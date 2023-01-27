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Haberler Denizli Önce çarpıştılar sonra tarlaya uçtular: 7 yaralı

Önce çarpıştılar sonra tarlaya uçtular: 7 yaralı

27.1.2023

Önce çarpıştılar sonra tarlaya uçtular: 7 yaralı

Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde seyir halinde olan minibüs, tali yoldan önüne çıkan otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar, yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekibi yaralılara ilk müdahalede bulunurken, Honaz itfaiye ekipleri ise araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından 7 yaralı ambulans ile en yakın hastaneye kaldırıldı.

■ SEBAHATTİN ALP

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