Vazgeçemediği kocası ona hiç acımadı

Denizli'de 2 çocuğunun annesi 23 yıllık eşi Ummuhan Zerrin Uygun'u (38) boğazını keserek öldüren Sinan Uygun'un kumar borcu nedeniyle eşine bankadan kredi çektirdiği, bununla yetinmeyip oturdukları evi sattığı ve şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında 2 kez uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı. Olay, önceki gün saat 19.30 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi Lozan Caddesi'ndeki apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Sinan Uygun, iddiaya göre, evde alkol aldıktan sonra 2 çocuğunun annesi eşi Ummuhan Zerrin Uygun ile tartışmaya başladı.





KATİL KOCA TUTUKLANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Sinan Uygun, eşini eşarpla boğduktan sonra boğazından bıçakladı. Cinayetin ardından gözaltına alınan Sinan Uygun'un (41) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





ÜTÜ BASMAK İSTEMİŞ

Korkunç cinayetin ardından bir aile dramı çıktı. 17 yaşında evlenen Ummuhan Zerrin Uygun kocasından her gün şiddet görüyordu fakat ne ailesi ne de yalvarmalarını duyan komşuları ona yardım etti. Talihsiz kadının geçen yıl da yüzüne ütü basmak isteyen kocasının elinden zor kurtulup uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Son uzaklaştırma kararının geçen yıl Şubat ayında sona erdiği, çiftin aynı evde birlikte yaşamaya devam ettiği belirtildi.





'ENİŞTE KOŞ, ANNEME BİR ŞEY OLDU'

ENİŞTE Ramazan Aydoğan, Ummuhan Zerrin Uygun'un sürekli şiddet gördüğünü söyleyerek, "Bu adam kendi eşini dolandırdı. Bankadan eşinin üzerine kredi çektirip, kumarda bitirdi. Oturduğu evi sattı. Baldızımı 1 yıl önce darp edip yüzüne ütü basmak istemiş. Bu yüzden uzaklaştırma kararı aldırdı ancak evden gitmedi. Ummuhan geçen cumartesi bize geldiğinde gözünde morluklar vardı. Olayın olduğu akşam beni arayıp 'Enişte koş, eve acil gel. Babam anneme bir şey yaptı' dedi. Evin önüne geldiğimde polis ve ambulans vardı" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP