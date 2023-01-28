Ege’nin en büyük tünelini bugün Erdoğan açacak

Denizli ve Ege'nin en büyük projelerinden biri olan 2 bin 600 metre uzunluğundaki Honaz Tüneli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından törenle açılacak. İzmir-Aydın, İstanbul-Akhisar-Buldan ve Afyon-Uşak istikametinden gelip Antalya ve Muğla istikametine giden transit taşıt trafiğinin, özellikle yaz aylarında Denizli şehir merkezinde neden olduğu trafik yükünü rahatlatmak, zaman ve akaryakıttan tasarruf ederek, konforlu seyahat imkanı tesis etmek amacıyla projelendirilen Honaz Tüneli sayesinde mevcut yol 14 kilometre kısalırken, seyahat süresi ise 45 dakikadan 15 dakikaya inecek.

18 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Yakıttan ise yıllık 128,5 milyon lira tasarruf sağlanması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya üzerinden Honaz Tüneli için bir tanıtım videosu yayınladı. Denizli'nin cam ve demir horoz heykeli ile başlayan görüntü Laodikya ile devam ederken, vatandaşların görüşleri de aktarıldı. Başkan Erdoğan, toplu açılış töreninde vatandaşlara seslenecek ve şehre kazandırılan toplam 232 tesisin açılışını yapacak. Bakanlıkların, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ve ilçe belediyelerinin hayata geçirdiği 232 tesisin 17 milyar 878 milyon 435 bin 143 TL yeni yatırım bedeli bulunduğu ifade edilirken, yeni tünel ve çevreyolunun yanı sıra Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi şehre kazandırılan ilklerden olarak tarihe geçecek. Şehir merkezinin 50 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılanması için Akbaş Barajı'nın ardından hayata geçirilen Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin yanında altyapıdan üstyapıya, sosyal tesislerden spor alanlarına Denizli merkez ve 19 ilçede bulunan toplam 232 tesisin toplu açılış kurdelesi kesilecek.





'DENİZLİ YİNE KAZANACAK'

DENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Başkan Erdoğan'ın katılacağı toplu açılış töreni ile Denizli'nin yine kazanacağını söyledi. Erdoğan'ın Büyükşehir Belediyesi yatırımları ile birlikte toplam 232 tesisin açılışını yapacağını kaydeden Başkan Zolan, tüm hemşerilerini açılış şölenine davet ederek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, güzeller güzeli şehrimize yapılan milyarlarca liralık yatırımların açılışını yapacak. Bu mutluluğu, güzellikleri hep beraber yaşamak için tüm vatandaşlarımızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

SEBAHATTİN ALP