O ceset torbasında küçücük bir çocuk var!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, tek katlı müstakil evde 2 yaşındaki Murat Aslan K. ölü bulundu. Çocuğun ölümüne ilişkin anne Güler K. (27) ve iki arkadaşı gözaltına alınırken, biri 9 aylık, diğeri 5 yaşındaki iki kardeşi koruma altına alındı.

DETAYLI İNCELEME YAPILDI

Asmalıevler Mahallesi 6603 Sokak'ta önceki gün saat 20.00 sıralarında tek katlı evde çocuğun ağladığını duyan mahalle sakinleri evin içerisinde de hareketsiz yatan bir çocuk olduğunu da görünce polisi aradı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, içeri girdiklerinde evde Murat Aslan K. bebeğin hareketsiz yattığını gördü. Çağırılan sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri, bebeğin şüpheli ölümü üzerine detaylı inceleme yaptı. Evde bulunan biri 9 aylık E.K, diğeri 5 yaşındaki S.Y.K. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde soruşturmayı yürüten Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından 2 erkek arkadaşıyla evden kaçtığı belirlenen ve uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen bebeğin annesi Güler K. ve olay sırasında yanında oldukları belirlenen iki kişiyi, dün sabaha karşı saklandıkları evde yakalayıp gözaltına aldı. İfade işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli anne, çocuğunun ölümüne ilişkin soruları cevapsız bıraktı.

BABASI CEZAEVİNDEYMİŞ

Genç kadının daha önce yaptığı iki evlilikten dünyaya getirdiği 3 çocuğu ile eve misafir olarak geldiği, eşinin ise bir süredir cezaevinde olduğu belirlendi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgunda yapılan ön otopside çocuğun vücudunda sigara yanıkları ve darp izine rastlandı. Beyin kanamasından öldüğü değerlendirilen çocuğun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla alınan örnekler Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

'ÖLEN ÇOCUĞUN ÜZERİNİ ÖRTMÜŞLER'

OLAYIN meydana geldiği müstakil evin karşısındaki apartmanda oturan ve komşusuyla girdiği evde biri ölü, 3 çocuğu bulan Halime Akdoğan (58), evden bir çocuğun ağlama sesini duyduklarını ve bunun üzerine eve girmeye karar verdiklerini ifade ederek, "Ağlayan çocuk, bir bebekmiş. Neredeyse divandan düşecekti. Evi görseniz harabe durumdaydı, çöplük gibiydi. 9 aylık çocuğu evden alıp çıkarken bir kafa gördüm yerde. 'Burada çocuk var' dedim. Hemen polis memurunu çağırdım. Çocuk ölmüş, ben onu uyuyor sandım" dedi. Akdoğan, ölen çocuğun üzerinin örtülmüş olduğunu söyleyerek, "Diğer çocuk acıkmıştı. Eve götürüp çorba içirdim. Bunların kaçıncı olayı. Uyuşturucuyla bile yakalandılar. Birçok kez bu eve operasyon yapıldı" dedi.

SEBAHATTİN ALP